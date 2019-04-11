Ученые: Биологические активные добавки могут нанести вред здоровью

Ученые, проводившие исследования, о влиянии БАДов на организм человека обнаружили, что употребление пищевых добавок, могут привести к необратимым последствиям.

Исследование проводила команда ученых из Гарвардского университета, выявившая, что использование биологически-активных добавок приводит к инвалидности, госпитализации и даже к смерти у детей и молодых людей, если сравнивать их с приемом витаминно-минеральных комплексов. Областью исследования являлись лица от 0 до 25 лет, которые употребляли БАДы, с целью сбросить лишний вес, набрать мышечную массу или энергию. Были проанализированы случаи госпитализации, инвалидности и смертности по отношению к тем, кто принимал витамины. Исследователи выявили, что у наблюдаемых было 977 обращений о побочных эффектах, связанных с применением одной из добавок. Из этих обращений примерно 40% были связаны с тяжелыми медицинскими исходами, включающими смерть. Как уточняется большинство добавок состоят из фальсифицированных лекарственных препаратов, вредных элементов, тяжелых металлов, множества пестицидов, что негативно сказывается на здоровье человека. Стоит отметить, что на территории России незаконное распространение биологически-активных добавок пресекается по всей строгости закона.