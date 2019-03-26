Ученые: Риск перелома бедра у пожилых женщин увеличивается из-за добавок В6 и В12

Эксперты определили связь между потреблением добавок с высоким уровнем В6 и В12 и увеличением риска переломов.

Ученые из Университета Осло провели исследование и выяснили, что риск перелома бедра у пожилых женщин увеличивается из-за того, что они употребляют БАДы с В6 и В12. Специалисты говорят, что у добровольцев, которые участвовали в эксперименте, принимающих большее количество данных витаминов риск переломов увеличивался на 47%, чем у участников в противоположной ситуации. Для своего исследования эксперты наблюдали за 76 тысячами медсестер. Эксперты изучили образ жизни добровольцев, но больше внимания они уделили рациону людей.

Выяснилось, что женщины часто употребляют витаминные добавки, опираясь при этом на собственное мнение. Ученые говорят, что употребление таких добавок часто происходит без совета врача, а их самих можно приобрести в аптеке или через интернет. Эксперты напомнили, что даже прием витаминов может иметь побочные эффекты. Препараты с витаминами необходимо употреблять только после консультации со специалистом.