Японские эксперты снова напомнили о вреде соли

У людей, употребляющие много соли, увеличивается риск преждевременной смерти от инсульта.

Японские эксперты рассказали результаты 30-летних исследований, которые показали, что злоупотребление солью и при этом, употребление малого количества фруктов, овощей и рыбы, приводит к преждевременной смерти от инсульта. В данном эксперименте участвовало 9115 человек, среди которых мужчины и женщины возрастом от 30 до 79 лет. Во время этого исследования специалисты фиксировали количество употребляемой пищи добровольцами, объемы и содержание порций, а также обращали внимание на данные о здоровье. Все полученные данные сравнивались с нормами Минздрава: 80 грамм рыбы, 200 грамм фруктов, 350 овощей, при этом женщины могут употреблять до семи грамм соли, а мужчины до восьми грамм в сутки.

Эксперты отметили, что за все время исследования 1070 человек умерли от инсульта или от других сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперимент в итоге показал, что при употреблении меньше половины заявленной нормы продуктов, а количество соли больше нормы, то риск преждевременной смерти возрастает в 2,87 раз. А если количество соли соответствовало норме, а продуктов было меньше, то риск смерти увеличивался в 2,5 раза.