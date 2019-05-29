Недостаток овощей и фруктов: Ученые нашли еще одну причину ранней смерти молодых людей

Употребление малого количества овощей и фруктов становится причиной миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Последняя научная работа помогла ученым найти новую причину ранней смерти молодых людей. Речь идет об употреблении недостаточного количества овощей и фруктов, что приводит к летальному исходу от заболеваний сердца и сосудов. Исследователи поведали, что в овощах и фруктах содержится большое количество калия, магния, клетчатки, антиоксидантов и фенолов. Данные компоненты хорошо влияют на кровеносное давление и холестерин.

Исследование привело экспертов к выводу, что взрослому человеку в день нужно употреблять 300 грамм фруктов и 400 грамм овощей. Такой прием пищи не только защитит от болезней сердца и сосудов, а также поможет не обзавестись лишним весом. Ученые говорят, что каждый год от употребления малого количества фруктов уходит из жизни 1,8 млн человек, 1,3 млн от инсульта, 500 тысяч человек от ишемии. С овощами ситуация аналогична. Больше всего от данного явления страдают жители Юго-Восточной Азии и Африки.