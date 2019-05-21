Ученые: Употребления крестоцветных овощей защищает женщин от воспаления

Привычка употреблять такие овощи уменьшит риск развития болезней сердца и рака.

Американские ученые после проведенного исследования заявили, что употребление крестоцветных овощей защищает женщин от воспаления. Также такие продукты могут снизить риск развития сердечных заболеваний и рака, но только в том случае, если употреблять такие овощи часто. Эксперимент проводился на лабораторных животных. В ходе исследования подопытные должны были употреблять разные виды капусты. После этого эксперты решили проверить результаты эксперимента на китайских женщинах, которых в исследовании было 1005. Всех участниц разделили на группы, в зависимости от количества потребляемых крестоцветных овощей в день.

В результате выяснилось, что у женщин, которые употребляли само больше таких овощей, уровень молекул TNF-a, IL-1b и IL-6, вызывающие в крови воспаление, был значительно ниже, чем у остальных. Ученые говорят, что еще заметили особенность – в капусте содержится большое количество кальция и белка.