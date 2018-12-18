Риск заболеть раком кишечника уменьшат луковые овощи

Хватает употреблять каждый день маленькие порции таких овощей.

Ученые провели исследование, которое показало, что луковые овощи уменьшат риск заболеть раком кишечника. Это касается и чеснока, и лука-порея. В исследовании участвовали 1,6 тысяч мужчин и женщин. Результаты исследования показали, что у людей, которые употребляли луковые овощи, риск заболеть раком снизился на 76%, чем те, которые намного реже включали в свой рацион овощи. До этого специалисты доказали, что биологически активные соединения в луковых овощах также защищают от рака груди, а также от простаты. Ученые говорят, что чем больше употребляешь такие овощи, тем больше защита.

Эксперты сообщили, что употребление в год хотя бы 15 килограмм луковых овощей предотвратить риск заболевания рака кишечника. Это говорит о том, что в каждодневном рационе должна находиться хотя бы одна луковица. Отметим, что главное – это способ приготовления пищи. Например, в варенном луке полезных веществ намного меньше, чем нарезанные или измельченные овощи.