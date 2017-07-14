Ученые: вакцина от опасной аллергии найдена

В наше время многие люди подвержены аллергическим реакциям. Одни начинают чихать, когда по весне все вокруг цветет, у других аллергия на кошек, кто-то страдает от аллергии на пыль, но одной из самых распространенных видов аллергии - является пищевая аллергия.

Многие люди подвержены аллергии на арахис, порой реакция может вызвать анафилактический шок и привести к летальному исходу, если вовремя не оказать медицинскую помощь.

Недавно в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology была опубликована статья об Исследовании из Мичиганского университета, в котором у лабораторных мышей подавили реакцию на арахис с помощью назального спрея, состоящего из наноэмульсии из очищенного соевого масла и белков арахиса. Потребовалось всего три дозы, чтобы ослабить аллергическую реакцию.

Группа мышей, на которых проводились исследования, были чувствительны к арахису. У них проявлялась аллергическая реакция: появлялось кожное раздражение, слезились глаза. За два месяца испытуемые получили 3 дозы вакцины, после чего их состояние заметно улучшилось, благодаря тому, что реакцию иммунных клеток удалось перенаправить на арахис.

Вакцина применяется в качестве назального спрея. Ведущий автор исследования Джессика Оконек утверждает, что благодаря спрею с вакциной реакция не только подавляется, но так же деактивируются клетки, которые инициализируют аллергическую реакцию.