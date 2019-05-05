Стала известна «самая» распространенная аллергия у россиян

Чтобы определить самую распространенную аллергию, организация ВЦИОМ провела опрос, в котором участвовало 1600 россиян возрастом от 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как оказалось, больше всего россиян страдают от аллергии на растения – 26% опрошенных. Аллергиков на лекарство также хватает – 25%, ещё 22% респондентов признались, что у них аллергия на пыль и определённые продукты питания, а 12% «страдают» от домашних животных.

60% участников считают, что основной причиной развития аллергии является загрязненная экология. 42% россиян винят плохое качество продуктов, аллергия по наследству передалась 41% опрошенных, а 40% уверены, что причина кроется в иммунном сбое.

Чтобы предотвратить раздражение от тополиного пуха и другие аллергии, специалисты советуют носить очки и не забывать полоскать нос морской водой. Для профилактики также не помешает полоскать рот физраствором и промывать глаза препаратами, в составе которых есть морская вода.

66% россиян предпочитают использовать для борьбы с аллергией соответствующие препараты, 31% - соблюдают чистоту дома и на работе, каждый пятый прислушивается к советам врачей, а каждый шестой не выходит на улицу без лишней надобности. Об этом сообщает dp.ru.

ВЦИОМ – это старейшая российская организация, которая регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования, учитывая при этом, мнение общественности.



