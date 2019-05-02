Врачи: Аллергия на холод существует, и излечить её полностью «невозможно»

Как оказалось, аллергия встречается как у взрослых, так и у детей. Специалисты относят аллергию на холод к разновидностям крапивницы. По последним данным один из тысячи человек страдает ею.

Человек, подверженный аллергии на холод, испытывает целый ряд неблагоприятных симптомов. К ним относятся: болезненная сыпь, затруднение с дыханием, учащенный пульс, понижение артериального давления, и различные кожные реакции. При этом признаки аллергии проявляются на лице и руках в течение несколько минут, после пребывания на улице; в большинстве случаев, симптомы длятся в течение двух часов.

Врачи утверждают, что люди, страдающие аллергией на холод, могут столкнуться с высыпаниями на коже или отёками конечностей, после употребления холодного блюда или напитка. В это же время, уточняться, симптомы могут не проявляться в тёплое время года, но дадут о себе знать, когда температура станет ниже трёх градусов по Цельсию.

Как показывает практика, после употребления холодного, вышеуказанные симптомы появятся уже через 5-30 минут. Кроме этого, с холодной крапивницей чаще всего «сталкиваются» молодые люди с онкологическими заболеваниями или гепатитом.

Специалисты объяснили, что вылечить болезнь невозможно. Лечение этой аллергии заключается в предотвращении её симптомов, то есть не стоит подвергать риску свой организм. При подозрении на холодную аллергию, человеку стоит незамедлительно обратиться к врачу.



