Ученые выяснили, что на ПМС у женщин влияет алкоголь

Ученые выяснили, что на ПМС у женщин влияет употребление алкоголя.

Предменструальным синдромом называют период перед критическими днями. Он характерен тем, что у женщины понижается продуктивность, появляется головная боль, резко меняется настроение. Согласно статистике, этим страдают не все представительницы прекрасной половины человечества, однако это касается большинства.

Ученые провели немало исследований и выяснили, что помимо различных физических и психологических факторов, на состояние женщины в предменструальный период влияет так же алкоголь.

Согласно результатам исследований, у женщин, которые часто употребляют спиртные напитки, вероятность предменструального синдрома заметно увеличивается, если сравнивать с теми, кто не пьет алкоголь совсем. Таким образом, если женщина выпивает хотя бы раз за сутки, то вероятность, что ее коснется ПМС, возрастет до 75%.

Специалисты считают, что именно алкоголь влияет на мозг так, что подсознание женщины уже готовит организм к предстоящему менструальному синдрому.