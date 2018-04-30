Алкоголь уменьшает риск сердечных приступов

Согласно новым исследованиям ученых одного из университетов Лондона, алкоголь в умеренных количествах уменьшает риски возникновения заболеваний сердца.

Были проанализированы медицинские карты практически 40 тыс. людей возраста старше 25 лет. По словам исследователей, люди, которые совсем не употребляют алкоголь, больше подвержены возникновению инфаркта и других сердечных приступов практически на 50 %, чем те, кто позволяет себе незначительные дозы. А на 30 % больший риск имеют те, кто употреблял алкоголь, но впоследствии бросил.

Интересный факт: наибольший шанс получить инфаркт миокарда - у женщин, которые никогда не пили алкогольные напитки. Данную тенденцию можно объяснить тем, что во время принятия алкоголя повышается уровень гормона-эстрогена, который в свою очередь отвечает за поддержание нормального состояния артерий, снабжающих сердце кровью.

Но в то же время ученые отмечают, что в медицинских целях пить алкоголь все-таки не стоит. Его влияние на возможное возникновение других заболеваний, в том числе рака, никто не отменял.

Также на основании недавних исследований, ученые не советуют употреблять алкогольные напитке в миксе с энергетиками. По словам ученых, алкоголь, смешанный с таурином, содержащимся в энергетиках, уменьшает чувство собственного сохранения и чувство страха и усиливает проблемы с социальными коммуникациями, что может привести к агрессивному поведению и необдуманным поступкам.