Мужчины должны знать риски сердечно-сосудистых заболеваний

Каждый человек сталкивается с проблемами управления весом, кровяным давлением и холестерином. И болезни сердца остаются причиной смерти № 1 для обоих полов.

Риски здоровья сердца включают более высокий риск сердечного приступа у мужчин. Гораздо больше мужчин, чем женщин курят. Им не хватает эстрогена, который защищает женщин от сердечных приступов в более раннем возрасте.

Это может подвергнуть мужчин повышенному риску возникновения связанных с этим проблем на целых десять лет раньше, чем их сверстниц.

По сравнению с женщинами пременопаузального возраста, мужчины, как правило, имеют высокое кровяное давление. Высокое кровяное давление заставляет сердце работать интенсивнее, повышая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний с течением времени. Вот почему правильный образ жизни и регулярные обследования у врачей являются ключевыми.

Кроме того, мужчины и женщины должны уделять 30 минут физическим упражнениям пять раз в неделю, питаться здоровой для сердца диетой, воздерживаться от курения и обращаться к врачу, когда возникают проблемы.

Врачи предупреждают о трех проблемах, которые мужчины не должны игнорировать.

Аневризма брюшной аорты. Это заболевание возникает, когда брюшная аорта, важнейший кровеносный сосуд, питающий ноги и нижнюю часть тела, начинает увеличиваться.

Риск аневризмы брюшной аорты чаще встречается у мужчин в возрасте 65 лет и старше, особенно тех, кто курит или кто когда-то курил. Такие аневризмы могли не давать никакие симптомы вначале; боль в животе или в задней части могут произойти по мере того, как аневризма растет.

Если ваш врач подозревает аневризму, стоит обследоваться ультразвуком. С этой проблемой поможет справиться инвазивная хирургия.

Заболевания периферических артерий - сосудистое заболевание, которое вызывает закупорки в артериях ног из-за накопления бляшек. Заболевание периферических артерий может начать развиваться с возрастом.

Более серьезное состояние, включая атеросклероз — затвердение артерий, могут предотвратить приток крови к сердцу и мозгу, что может привести к сердечному приступу или инсульту, если их не лечить.

Именно поэтому лечение фокусируется в первую очередь на снижении факторов риска пациента. Эти стратегии включают медикаменты и изменение образа жизни. Пациентам с тяжелой PAD может потребоваться операция для повторного открытия или обхода заблокированной артерии.

Ваш врач первичной медицинской помощи или кардиолог может определить и помочь управлять возможными причинами. Среди них диабет, ожирение, алкоголь, курение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или низкий уровень тестостерона - все это способствует развитию сердечных заболеваний.