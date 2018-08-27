Мужчинам полезно отжиматься не менее 40 раз в день

Новое исследование показывает, что мужчины, которые могут выполнить не менее 40 отжиманий с одной попытки, гораздо реже страдают от болезней сердца в течение следующих 10 лет.

Исследователи говорят, что их эксперимент является первым, который показывает, как отжимание связано с заболеваниями сердца.

Они обнаружили, что мужчины среднего возраста, которые могут выполнить более 40 отжиманий с одной попытки, имеют 96% сниженный риск развития потенциально смертельного состояния и других связанных с ним заболеваний, таких как сердечная недостаточность, по сравнению с теми, кто может выполнить не более 10 отжиманий.

Для своего исследования авторы проанализировали данные о здоровье 1104 активных мужчин-пожарных за период с 2000 по 2010 год. В начале исследования средний возраст участников составлял около 40 лет со средним индексом массы тела 28,7. Пожарным было поручено выполнить столько отжиманий, сколько они могли. Их выносливость была проверена и на беговой дорожке.

К концу периода исследования 37 участников страдали от состояния, связанного с сердечными заболеваниями, а 36 из них не смогли выполнить более 40 отжиманий. Результаты теста на беговой дорожке не были так четко связаны с диагнозами сердечных заболеваний.

Специалисты считают, что результаты свидетельствуют о том, что отжимание может быть простым и недорогим методом оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний практически в любой обстановке.

Удивительно, но отжимающая способность была более тесно связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем результаты субмаксимальных тестов на беговой дорожке.

Авторы проекта отмечают, что, поскольку исследование было проведено с мужчинами среднего возраста с активными профессиями, результаты не должны считаться одинаковыми для женщин или мужчин, которые менее активны или находятся в другом возрасте.