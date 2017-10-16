Кардиологи: недосыпание вдвое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин

Все мужчины, спящие меньше пяти часов в сутки, гораздо беззащитней перед болезнями сердца и сосудов.

Моа Бергсон, исследователь из Гётеборгского университета в Швеции, представила доклад на Ежегодном конгрессе Европейского Общества кардиологов. Оказывается, недостаток сна у мужчин в возрасте 50 лет вызывает повышение негативного воздействия на здоровье долгие годы. После обработки данных выявилась закономерность. Мужчины, спавшие по 5 часов в сутки, достигая 70-летнего возраста обращались к кардиологу вдвое чаще тех, кто выкраивал 7-8 часов на сон. Другие негативно влияющие на здоровье факты: высокое давление, курение, ожирение и диабет тоже принимались во внимание. Однако недосыпание было одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин.

Моа Бергсон заявила, что недостаток сна может разрушать сосуды аналогично никотину и сахарному диабету. Она подчеркнула, что здоровый сон в достаточном количестве – залог здоровья.

Напоминаем, что мужчины в возрасте после 50 лет больше подвержены риску получить инфаркт, чем женщины того же возраста.