В Америке работники Nvidia создали программу, которая восстанавливает недостающие элементы фото

В Америке компания Nvidia создала программу, с помощью которой можно будет восстанавливать недостающие элементы фотографии.

Nvidia - это американская компания, работающая в разработке графических ускорителей. В этот раз была представлена программа, которая может восстанавливать недостающие элементы в фотографии. Она будет работать в Photoshop CS5. К слову, в отличии от стандартного восстановления фрагментов в Photoshop, новое дополнение может обрабатывать области любой формы.

Новая программа особенна темя, что недостающий элемент она выбирает не из имеющихся шаблонов. Система сама понимает, чего не хватает на изображении.

Компания Nvidia стала первой на рынке, сделав такое открытие. Интересно, что активно продолжает делать свой вклад в развитие наборов системной логики, а так же работники занимаются производством беспилотных авто.