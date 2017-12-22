Над военно-воздушной базой США зафиксирован огромный НЛО

Над военно-воздушной базой США в Нью-Бостоне зафиксирован огромный НЛО. Доказательство его возникновения представили на YouTube.

Авторы ролика заявляют, что это связано с зоной 51 – американской военной базой, где, согласно данным уфологов, могут вести с контакты с пришельцами. Есть заявления очевидцев о том, что их похищали инопланетяне, а после – возвращали, приземляясь в тех или иных районах, чтобы заключить мирный договор с землянами. Именно поэтому НЛО мог оказаться на военно-воздушной базе США в Нью-Бостоне.

В Сети, однако, заявлению виртуальных уфологов не поверили. Люди поблагодарили за интересное видео, однако заявили, что оно им реальным не кажется, и это наверняка просто монтаж, как сообщает HotGeo.