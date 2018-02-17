К Земле приближается астероид – «невидимка»

В ночь на 16 мая к Земле приблизится крупный астероид, который считался пропавшим около8 лет. Ученые говорят, что он не представляет угрозы для нашей планеты, а вот наблюдать за ним можно будет даже в любительские телескопы.

Небесное тело 2010 WC9 впервые попало в поле зрения земных астрономов в ноябре 2010 года во время наблюдений в Аризоне. Однако спустя буквально сутки астероид пропал из поля зрения. Вновь увидеть его смогли совсем недавно британские ученые.

Сейчас звездная глыба, диаметр которой достигает 130 километров, летит к Земле. По расчетам астрономов, коло часу ночи 16 мая астероид пролетит на расстоянии около 200 тысяч километров от Земли, при этом его скорость составит 46 тысяч километров в час. Его видимая звездная величина будет достаточной, чтобы насладиться редким зрелищем смогли не только профессионалы, но и астрономы – любители с помощью своих домашних телескопов.

По расчетам американских астрономов, в следующий раз этот небесный гость прилетит к Земле только через 300 лет.