Ученые пошатнули общепринятую теорию возникновения жизни на планете

Геологи Чикагского университета нашли подтверждения тому, что континентальная земная кора существовала задолго до своего «официального» возраста в 350 миллионов лет, а значит, жизнь на планете могла зародиться намного раньше, чем это принято считать в современной науке.

Ученые изучали состав геологических пород на севере Канады. В частности, определяли наличие изотопов стронция во включениях апатита и породах, содержащих циркон. В результате они сделали вывод, что кремнеземы, которые наряду с другими осадочными и гранитными породами сформировали континентальную кору, в достаточном количестве существовали уже около 4 миллиардов лет назад. А значит, уже тогда на Земле могли возникнуть условия, необходимые для возникновения живых организмов.

Эти данные о формировании геологических слоев земной оболочки опровергают устоявшуюся теорию, согласно которой жизнь на нашей планете впервые появилась около 350 миллионов лет назад. Ученые считали, что до этого времени поверхность планеты оставалась сухой и горячей, делая жизнь невозможной.

Определение возраста континентальной коры очень важно, поскольку она оказывает огромной влияние на состав и температуру океанской воды, атмосферные процессы, а также наличие элементов, критичных для возникновения живых организмов. Кроме того, ее наличие показывает, что Земля не испытывала слишком частых астероидных бомбардировок, что тоже способствовало развитию жизни на планете.