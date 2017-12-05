Модель идеальной женщины испугала своих создателей

Исследователей из английского университета Бристоля испугала созданная ими модель идеальной женщины будущего. Ей дали лучшие свойства нескольких живых организмов, но исключили составляющую человеческой эволюции.

Возглавляла исследования Элис Робертс, профессор антропологии и анатомии университета. Она объяснила, что человеческая «составляющая» была убрана для чистоты эксперимента. Взамен идеальная женщина получила лягушачью кожу, которая, в отличие от человеческой, гораздо лучше справляется с ультрафиолетом, и сумку кенгуру, чтобы вынашивать свое потомство. Еще модель наградили ушами летучей мыши, птичьими легкими, которые лучше человеческих справляются с процессом переработки и выброса углекислоты. Последней чертой стали птичьи ноги, способные увеличить скорость бега.

По признанию профессора Робертс, зрелище получилось не для слабонервных. По крайней мере, когда она увидела впервые свое «творение», то закричала от страха.