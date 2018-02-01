Очередное НЛО оказалось необычным облаком

После шторма в Мемфисе, Теннеси, по Сети начало распространяться фото, на котором якобы было изображено НЛО, вызвавшее своим прибытием сильные дожди.

Все оказалось довольно прозаично, а летающая тарелка превратилась в облако. Даже эксперты в области паранормальных явлений вынуждены были согласиться, что на фотографии изображён не внеземной корабль, а необычный вид дугообразного облака. Такие рулонные облака являются низкими горизонтальными облачными образованиями в форме сплошной одиночной волны. Такое чудо природы появляется гораздо реже очередных свидетельств о существовании НЛО.

Помимо рулонных облаков есть ещё рифовые. Последние образуются во время горизонтальных вихрей, отделяются от основной воздушной массы и начинают двигаться на небу самостоятельно. Этот вид обычно встречается вдоль морского побережья в результате бриза или холодного фронта. Данный снимок был сделан во время штормов в Мемфисе, так что никакой мистики тут нет.