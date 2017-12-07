В MIT создали принципиально новые нейлоновые протезы для ног

В Массачусетском технологическом университете (MIT) ученые разработали новый тип ножных протезов, которые не только в несколько раз дешевле уже существующих, но и являются полностью регулируемыми.

Как сообщает журнал Journal of Mechanical Design, исследователи из MIT полностью изменили подход к конструированию протеза. Если раньше за основу бралась форма стопы человека, а также функциональные особенности голеностопа, то теперь ученые сделали свою разработку, сделав акцент на функциях голени. Они заявили, что именно работа голени в основном влияет на походку человека с протезом, поскольку через нее перераспределяется вес тела и меняется точка опоры при ходьбе.

Чтобы изучить все необходимые параметры, разработчики создали множество математических моделей, которые позволили им рассчитать жесткость протеза, его форму и размер, оптимальные для разных типов движения. В результате ученые получили протез, в котором возможно регулировать жесткость и размеры в зависимости от веса инвалида, а также параметров оставшейся части конечности.

Для воплощения своей разработки ученые использовали нейлон – именно благодаря этому материалу стало возможным воспроизвести правильное движение голени при ходьбе, а также регулировать протез. В дальнейшем разработчики хотят покрыть нейлоновую ступню специальным покрытием, которое бы препятствовало скольжению на разных поверхностях. Кроме того, выбор материала делает новые протезы гораздо более бюджетными, говорят в MIT. Сейчас популярные протезы для ног, выполненные из углеродного волокна, стоят несколько тысяч долларов, а нейлоновые обойдутся всего в несколько сотен.

Свое изобретение ученые испытали на добровольцах, которые подтвердили их качество и удобство.