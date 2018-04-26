Химики изобрели частично стираемые "чернила" для 3D-принтера

В Германии разработали новые материалы для 3D-печати, которые позволяют частично стирать фрагменты готовой конструкции.

Как пишет журнал Nature Communications, это свойство может использоваться там, где требуется создание, а затем удаление поддерживающих конструкций. Например, на основу, напечатанную с помощью новых материалов, можно нанести живые клетки. А после того, как они обрастут вокруг «каркаса» и образуют нужную структуру, основу можно будет удалить.

Разработки проводились в университете Карслруе. В прошлом году там создали удаляемый материал для 3D-печати, который затвердевает под воздействием лазерного луча. Ученые продолжили свои изыскания и создали три так называемых сшивающих агента, которые под воздействием лазера затвердевают, а потом могут быть расщеплены специальными растворителями.

Чтобы наглядно показать свои результаты, ученые напечатали четыре фигурки из полученных ими материалов, а затем сфотографировали их поэтапное удаление.

Ранее сообщалось, что исследователи из университета в Ньюкасле напечатали на 3D-принтере человеческую роговицу, использовав при этом специально разработанный гидрогель, в котором содержались живые стволовые клетки человека.