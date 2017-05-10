Ученые из Австрии, Китая и США научились получать цветы из 3D-принтера

Научная группа из ученых из Австрии, Китая и США научились получать разные фигуры с помощью 3D-принтера.

Ученые создали материал, из которого на 3D-принтере можно делать различные трехмерные фигуры. Таким образом, в результате эксперимента была получена роза из полимерных материалов. Специалисты отмечают, что минусом является медленная скорость работы прибора при создании подобных фигур. По такой же технологии делали и фигурку кролика.

Сейчас ученые стараются найти подход для изменения скорости в лучшую сторону. Так же уже предложили новый материал для таких проектов, так как имеющийся нельзя назвать универсальным для разных типов полученных продуктов.

Напомним, что недавно в Корее с помощью 3D-принтера научились создавать полезные продукты питания.