В Корее ученые разработали 3D-принтер, делающий продукты

В Корее ученые разработали 3D-принтер, который делает продукты с заданными веществами и вкусами. Новый принтер представили 24 апреля 2018 года в американском городе Сан-Диего.

Сначала создается пленка из питательных веществ (белки и углероды), из нескольких слоев такой и получается продукт. Так же можно самому выбирать вкус того, что получите в результате из прибора.

Особенностью новой разработки является то, что человек может сам контролировать в своем питании пропорции тех или иных веществ. Это очень поможет, если есть необходимость придерживаться определенной диеты.

Согласно данным ученным, население по всему земному шару растет. Новое изобретение поможет компенсировать это, а питания будет хватать на всех. Тем более, что у продуктов из 3D-принтера срок годности намного больше, чем у обычных.