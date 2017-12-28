В Нидерландах ученые создали робота, который сможет проводить операции

В Нидерландах ученые Технологического университета создали робота, который сможет проводить операции на черепе.

Операция на черепе - очень сложный процесс для любого врача, так как длится он очень долго. Все потому, что требуется большая точность, так как изображение микроскопа во время операции может искажаться из-за крови и костей. В разработанном роботе есть хирургическое оборудование. На практике хирург обозначит область черепа, где нужна процедура, и зафиксирует его. Робот же будет сверлить вместо врача. Так операция будет проходить намного быстрее.

Специалисты отметили, что этот робот может проводить операции только на черепе, так как мягкие ткани невозможно так же четко зафиксировать. Скоро будут проведены клинические тестирования. Уже спустя три года робот проведет свою первую операцию на человеке.

Напомним, недавно в Корее ученые изобрели 3D-принтер, который делает продукты питания. Особенность его в том, что человек сам может регулировать, какие вещества попадут в блюдо и в каких количествах. Более полезно это изобретение станет для тех, кому следует придерживаться диет.