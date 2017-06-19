Робот поможет избежать врачебных ошибок

Швейцарские специалисты разрабатывают робота, который поможет избежать врачебных ошибок.

Ученые заявляют о всеобщем старении населения. Это сопровождается ростом заболеваний в области спины. Врачам все чаще приходится проводить операции по стабилизации позвоночника. Однако статистика здесь неутешительна. 15% случаев заканчиваются неудачей. Винты, которые встраивают в позвоночник, попадают не туда. Они либо задевают нервные окончания, либо торчат из позвоночника, что тоже является раздражителем.

Специалисты же настроены создать дрель, которая будет оснащена сенсором. Роботизированное устройство сможет просветить позвонок и выбрать идеальное место для установки. Это исключит врачебные ошибки. И кроме того, значительно ускорит процесс операции.