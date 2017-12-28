Специалисты: Точный диагноз можно поставить только после вскрытия

Согласно последнему докладу российских патологоанатомов: в 2018 году не менее 22 тысяч россиян умерло от ошибок врачей. Таким образом, в 5% случаев прижизненный диагноз был поставлен неверно. Об этом сообщает Рамблер.

Исходя из этого, получается, что каждый двадцатый пациент умер по причине врачебных ошибок. Объяснил ситуацию по этому поводу президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

Эксперт сообщил, что в норме процент расхождения прижизненного и посмертного диагнозов составляет от 10 до 20%, при этом этот показатель постоянный в разных стран.

Кактурский утверждает, что понижение показателя связано с санкциями, которые ввел Фонд обязательного медицинского страхования при поддержке Министерства здравоохранения. Эти нововведения значительно подорвали важные функции патологоанатомической службы.



