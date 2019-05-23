В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования

По новым правилам усиливается профилактическое направление работы поликлиник.

Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении правил обязательного медицинского страхования» зарегистрирован Министерством юстиции РФ и вступает в силу.

В ближайшие два года будет проведена диспансеризация и профилактический осмотр всех россиян, каждому жителю будет определена группа здоровья. При выявлении хронических заболеваний, больной будет находиться под постоянным диспансерным наблюдением, и будет обязан проходить регулярное обследование несколько раз в год. Контроль над своевременностью прохождения обследования возлагается на медучреждение и страховую компанию оформившую полис.

В обязательные функции страховым компаниям вменяется работа с жалобами и обращениями граждан. В случае возникновения у пациента сомнений насчет правильности его лечения, страховая компания обязана назначить проведение экспертизы.