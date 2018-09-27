В России изменился порядок проведения медосмотров

В России с 6 мая вступают в силу новые правила проведение обязательного медицинского и профилактического обследования.

Медосмотры, согласно документу опубликованному Минздравом РФ, будут проводиться раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет, а после 40 лет - каждый год. Профосмотры – один раз в год, ранее проводились раз в два года.

Не изменилась лишь бесплатная основа и добровольное согласие на участие. Специалисты ведомства напоминают, что в рамках обследования можно сдать общий анализ крови и узнать показатели гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ, измерить внутриглазное давление, пройти другие виды осмотров.

Россияне старше 40 лет могут пройти скрининги, направленные на выявление онкологии. Напомним, новые правила приняты Минздравом в апреле 2019 года. В сентябре 2018 года Госдума одобрила законопроект, позволяющий россиянам брать оплачиваемые выходные для прохождения медосмотра.