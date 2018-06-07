Госдума окончательно приняла закон об оплаченном выходном для диспансеризации

Согласно нему, работающие россияне получат оплаченный выходной день для прохождения медосмотра один раз в три года. А предпенсионеры и работающие пенсионеры смогут на законных основаниях проходить диспансеризацию каждый год в течение двух дней.

Для того, чтобы взять оплаченный «диспансерный» день, россиянам придется написать заявление и согласовать его со своим работодателем. При этом депутаты уверены, что выделенного на профосмотр времени должно хватить не только на флюорографию и поход к терапевту, но и на посещение других специалистов.

Новые нормы должны изменить существующее положение, когда диспансеризация является обязательной лишь для некоторых категорий работающих, например, тех, кто работает с детьми, в общепите и так далее. Для других работников возможность оценить свое здоровье существенно ограничена необходимостью брать отгул за свой счет. Поэтому люди часто вообще отказываются от похода в поликлинику.

На сегодняшнем заседании Думы законопроект был окончательно рассмотрен и принят в третьем чтении. Вступить в силу он должен уже 1 января 2019 года.