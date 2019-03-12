Минздрав РФ предложил проводить диспансеризацию и профосмотры за сутки

Минздрав предлагает внести новые изменения в распорядок проведения ежегодных диспансеризаций и профосмотров, которые будут длиться один день. Законопроект о внесенных изменениях, был опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Теперь граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия, могут раз в году пройти медицинский осмотр для профилактики, который до принятия закона проводился лишь раз в два года. Также раз в три года можно пройти диспансеризацию, включающую в себя онкосрининги для различных возрастов населения.Россияне от 40 лет теперь имеют возможность проходить диспансеризацию раз в год.

В целях нацпроекта «Здравоохранения» указано, что следует обеспечить всех жителей страны профилактическим медицинским осмотром не реже одного раза в год. Нацпроект предполагает снижения показателей смертности среди населения и ликвидировать кадровый дефицит по регионам России.

Ранее в Министерстве труда, рассматривался вопрос о добавлении оплачиваемого выходного дня, работникам от 40 лет для того, чтобы они смогли пройти обследование.