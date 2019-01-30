Минздрав планирует штрафовать больницы за некачественное оказание медпомощи

Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественную медицинскую помощь, в соответствии с опубликованном проектом на Федеральном портале проектов нормативных правовых норм.

Ведомство представило свои поправки в кодекс об административных правонарушениях. В законопроекте прописано: будь то медучреждение, то городская больница, то городская поликлиника, каждый обязан создать все условия, чтобы оказанная больным помощь точно соответствовала клиническим рекомендациям.

В прошлом году каждая клиническая рекомендация была подробно разработана отдельно для каждого заболевания. От диагностики, лечения и до профилактики. По одному только гриппу, документ насчитывает около сотни страниц.

Если лечение не отвечает требованиям, то должностное лицо может быть оштрафовано на сумму до 20 тысяч рублей, а организация до 70 тысяч рублей.



