Россиянам хотят предоставить выходной для диспансеризации

Валерий Рязанский, глава комитета Совфеда по социальной политике заявил, что в скором времени россияне могут получить официальный выходной для прохождения диспансерного осмотра. Получить его можно будет раз в три года.

Сенатор подчеркнул, что нельзя относиться к этому обследованию по принципу «хочу – не хочу», или «пойду – не пойду». Особенно актуальным вопрос диспансеризации остается для работников старшего возраста, для которых обязательный медосмотр – это шанс выявить серьезные заболевания, например, сахарный диабет, ишемию сердца или онкопатологию. Если у человека будет возможность посвятить походу в поликлинику целый день, это позволит пройти больше специалистов и повысит качество проведенного осмотра. К тому же, такая мера позволит всем без исключения россиянам посетить врачей для осмотра. Ведь, хотя диспансеризация с 2013 года является обязательной, на практике многие не используют эту возможность, потому что для визита к врачу нужно отпрашиваться с работы.

Подготовленный в комитете законопроект о внесении необходимых поправок в Трудовой кодекс также предусматривает, что день прохождения диспансеризации будет для россиян нерабочим и оплачиваемым – зарплата за проведенное в больнице время сохранится. Проект закона вскоре должен быть рассмотрен Думой в первом чтении.