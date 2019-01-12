Реку «Салгир» что в Симферополе решили почистить

Власти решили очистить реку «Салгир» от мусора. Группа специалистов после осмотра русла реки, пришли к выводу какие меры будут эффективными в сложившейся ситуации.

Группа специалистов, ответственная за очистку «Салгир», уже оповестила власти о комплексе принятых мер. Будут задействованы все гидротехнические сооружения, специальные устройства и приборы, для наполнения водохранилища Симферополя.

От проинспектированных группой специалистов – мелиоративных и дренажных комплексов сооружений, а также систем ливневых канализаций будет многое зависеть. Целый комплекс мер принятых, ответственными лицам за очистку водохранилища, должен привести реку в опрятный вид.