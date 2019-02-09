В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

С (5 мая) в России начали действовать новые правила подтверждения личности пользователей в мессенджерах, чтобы войти необходимо отправить на проверку свой номер телефона.

Постановление правительства было опубликовано еще 6 ноября 2018 года. При входе мессенджер отправит оператору мобильной связи запрос, ответ на который должен поступить в течение 20 минут, есть ли абонент в базе данных или нет. После этого сотовый оператор внесет пользователя в список, где будет указано, в каком приложении ведет переписку клиент и присвоит ему уникальный код. Если человек меняет номер телефона, то мессенджер должен узнать об этом в течение суток.

Представители компаний «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 заявили, что готовы исполнять данные условия. А вот представители известных мессенджеров, в том числе зарубежных, пока не одобрили требования властей РФ.