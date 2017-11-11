В Крыму тестируют новый мессенджер, который заменит Telegram

Жители Российской Федерации будут вынуждены искать замену уже полюбившемуся мессенджеру Telegram. Это должен быть корпоративный мессенджер с приятным интерфейсом и обильным набором функций, к тому же Telegram стал важным каналом распространения информации различных СМИ. Напомним, что Роскомнадзор потребовал заблокировать доступ к Telegram, в связи с отказом разработчиков приложения предоставить ключи шифрования.

Хорошая новость поступила из Республики Крым, где компания "Крымтехнологии" разработала свой мессенджер под названием "Диалог М". Сообщается, что местные жители уже начали тестировать собственный мессенджер. Приложение имеет набор базовых функций, благодаря мессенджеру пользователи смогут обмениваться сообщениями, отправлять друг другу различные файлы, проводить конференции в рабочих группах, совершать аудио- и видеозвонки, а так же разработчики добавят новые функции, такие как органайзер.

Разработчики из компании «Крымтехнологии» утверждают, что мессенджер «Диалог М» создаст комфорт для работы, все переписки пользователей будут информационно защищены, а так же в последствии мессенджер не забанят.

ГУП РК «Крымтехнологии» объявили о тестировании мессенджера. Приложение пока доступно в бета-версии. Сегодня уже можно найти и скачать установочный файл с сайта разработчика «Крымтехнологии» или в «Яндекс.Store». Оправить отклик о новом мессенджере можно по адресу im@krtech.ru.