Дуров подтвердил, что Apple блокирует обновления Telegram

Павел Дуров связывает ограничение функциональных возможностей Telegram на iOS с отказом Apple обновлять мессенджер в App Store. «К сожалению, Apple не выступила на нашей стороне», - цитируют СМИ канал предпринимателя.

По словам создателя Telegram, яблочная компания отказывается обновлять приложения мессенджера с тех пор, как Роскомнадзор потребовал от корпорации удалить его из App Store. По этой причине пользователи, из числа которых, как отметил Дуров, только 7% находятся в России, не могут воспользоваться некоторыми функциями. Например, в версии iOS 11.4 им не доступны стикеры. Хотя при этом разработчики мессенджера уже устранили эту проблему.

Но главное, посетовал основатель Telegram, в этих условиях компания не может надлежащим образом выполнить требования нового регламента Евросоюза о защите персональных данных. Ведь новое европейское законодательство ограничивает время для усовершенствования программных продуктов до 25 мая. В противном случае компанию – нарушителя может ожидать солидный штраф – до 4% от оборота компании.

Павел Дуров извинился за неудобства, которые могут возникнут у пользователей и поблагодарил их за терпение, подчеркнув, что компания продолжает искать способы урегулировать ситуацию.