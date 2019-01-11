В поисках новых идей для Telegram Павел Дуров объявил голодовку

Всеми известный создатель социальных сетей «ВКонтакте» и «Telegram» Павел Дуров объявил о диете без еды. Уже больше недели гений не ест, пьёт только воду. Дуров утверждает, что его решение даст возможность вдохновиться на новые идеи для усовершенствования мессенджера «Telegram».

Павел считает, что голодание – это лучший способ очистить разум и сознание от лишних мыслей, информации, а также перезагрузить организм в целом. Голодание, как полезный способ очищения ума и оздоровления тела, пришло к нам от наших предков. В те времена, люди проводили без пищи достаточно долгое время, занимаясь охотой и собирательством. Так что, человеческий организм вполне готов к такому испытанию.

Известный гений не впервые экспериментирует с различными ограничения в еде. На протяжении 15 лет, он успел попробовать разные рационы питания. Вначале он отказывался от фастфуда, мяса, алкоголя и кофеина. После он отказался от лекарств, убрал из рациона глютен, фруктозу и молочные продукты. Кроме этого, для укрепления своего организма Дуров посещает Швейцарию зимой и плавает в ледяной воде.

К такому строгому отказу от еды Павел пришел не сразу, провел некую подготовку, результат которой положительно повлиял на решение рабочих моментов. В мае этого года он отказался от морепродуктов, в рацион была включена только рыба.

Поклонники Telegram надеются, что создателю удастся провести эксперимент удачно и ождают результаты в виде нововведений в мессенджер.