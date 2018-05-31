Дуров готов на риск: в январе 2019 году выйдет масштабное обновление Telegram

Полностью обновленный социальный мессенджер Telegram будет выпущен компанией Apple. Известно, что напишут его на языке Swift.

Как сообщает сам Павел Дуров, новое приложение станет еще более быстрым, эффективным и удобным, что сделает его еще более популярным среди пользователей. Многие эксперты считают, что полное обновление приложения, на совершенно другой платформе - это неоправданный риск со стороны Дурова. На что Павел дает комментарии о том, что все прорывы новых технологий строятся именно на риске, и что он готов и стремится к тому, чтобы быть первым в этом деле.

Что касается блокировки данного мессенджера в России, Дуров сообщает, что, скорее всего, данная ситуация не изменится - блокировки продолжатся. Но сейчас Павел утверждает, что после пересмотра системы безопасности и конфиденциальности, Telegram перестанет быть площадкой для переписки террористов. В настоящее время Telegram оставляет за собой право передавать личные данные предполагаемых террористов, по решению суда. Три месяца Павел Дуров со своей командой работали над совершенствованием политики конфиденциальности мессенджера: в настоящее время она соответствует всем европейским законам об охране персональных данных.