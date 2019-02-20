Мессенджер Telegram подвергается мощным атакам хакеров

Сегодня (12 июня) многие пользователи Telegram столкнулись с проблемами подключения. Первые проблемы с использованием приложения испытала Россия.

На официальном аккаунте Twitter руководители Telegram пояснили, почему возникают проблемы с подключением в мессенджер. Дело в том, что разработчики обнаружили ряд мощных хакерских атак. Действия хакеров негативно сказываются на работе мессенджера. На данный момент сложности с подключением испытывают пользователи стран Америки и Бразилии. Кроме этого, сбои в работе приложения заметили и в странах Европы. Вчера(11 июня) атакам злоумышленников подверглись жители России, в городах Москва и Санкт-Петербург.

Разработчики говорят, что хакеры способны лишь перегрузить сервисы своими запросами, у них не получится подключиться к информации. Они пользуются специальными вредоносными программами, которые установлены самостоятельно через компьютерные сети без ведома владельцев. Но пользователи могут быть спокойными насчет безопасности использования персональных данных.