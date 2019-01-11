Дуров считает, что атаки на Telegram совершались из Китая

Вчера (12 июня) началась DDoS-атака на популярный мессенджер, что привело к некоторых сбоям в работе сервиса.

Павел Дуров считает, что атаки совершались из Китая.

По данным сайта Downdetector, который наблюдает за происходящими сбоями в различных известных интернет-сервисах, подобная проблема также происходила в США и в некоторых странах Южной Америки, Европе и Ближнего Востока. Начали поступать жалобы на работу известного мессенджера Telegram.

Павел Дуров в своем Twitter заявил, что IP-адреса принадлежали китайцам, добавив, что подобные «набеги» на Telegram нередко совпадали с протестными акциями в Гонконге. Создатель мессенджера также добавил, что произошедший случай тоже не стал исключением.

Кроме того, проблемы в работе Telegram начались еще во вторник (11 июня). Тем не менее, сотрудники популярного мессенджера заявили, что пользовательские данные находятся в полной безопасности. Напомним, что в Гонконге проходят массовые протесты, связанные с законом об экстрадиции, который позволит выдавать нарушителей китайскому правительству. Участники протеста выражают свое несогласие, заявляя, что принятие данного законопроекта может быть угрозой для правозащитников, противостоящих Пекину.