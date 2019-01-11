Павел Дуров предложил перенести Яндекс.Новости в Telegram

Создатель популярного мессенджера предложил талантливым программистам из российской IT-компании сделать первый в истории интернета свободный агрегатор новостей, об этом он рассказал в своём русскоязычном Telegram-канале.

Дуров прокомментировал недавнее требование к Яндексу со стороны ФСБ о необходимости предоставить информацию для декодирования сообщений Яндекс.Почты и Яндекс.Диска. Предприниматель предложил разработчикам компании трудоустроиться в Telegram и создавать вместе сервис агрегации новостей на его базе. Мессенджер обладает достаточным количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе и без политической цензуры.

Глава Telegram предлагает начать развитие сервиса, рекомендующего контент пользователям мессенджера, с добавления блока «Рекомендованные статьи» в конец каждой статьи, читаемой в режиме «мгновенного просмотра» (Instant View). По данным Дурова, для отображения статей в Instant View адаптированы сайты 6000 изданий по всему миру.

Дуров добавил, что зарплата в его компании намного выше, чем в «Яндексе» или «Google». Однако программист надеется, что не это станет главной мотивацией для специалистов.

Павел Дуров родился в Ленинграде 10 октября 1984 года в интеллигентной семье. В 11 лет он впервые увлёкся программированием. Известна его выходка, когда он сменил заставку всех школьных компьютеров на фотографию учителя информатики с подписью «Must die». Дурова лишали доступа, но он взламывал пароли, чтобы войти в систему. В 2001-м с отличием окончил Академическую гимназию.