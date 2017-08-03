Пользователи по всему миру сообщили о проблемах в работе Skype

Перебои в работе мессенджера Skype наблюдаются в некоторых странах мира, в том числе в России.

Об этом сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

"Проблемы в работе Skype наблюдаются с 20:30 по времени восточного побережья США- говорится в сообщении. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к сервису, а текстовые сообщения не доходят до адресата. Кроме того, наблюдаются проблемы с голосовыми звонками.

По данным Downdetector, наиболее серьезные сбои зафиксированы на большей части Японии, Великобритании и США. Нарушения в работе Skype отмечены и в других странах - в Бразилии, Германии, Австрии, Франции, Нидерландах, Чехии, Польше. В России о проблемах сообщают жители Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Челябинска и Читы.