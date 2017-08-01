Ненужная услуга: Афера от компании Билайн дала сбой

Обманутый абонент разоблачил наглую аферу, согласно которой оператор должен был вычитать из личного счета по 20 рублей ежедневно за неизвестную услугу.

В Сети все чаще стали появляться недовольные отзывы клиентов различных российских операторов: МТС, Мегафон и Билайн. Жители России уже не единожды сообщали, что операторы находят новые способы извлечь выгоду из наивных клиентов. Только способы получения денежных средств с каждым разом становятся более изобретательными и наглыми.

Ранее компании сотовой связи надоедали своим клиентам многочисленными СМС-сообщениями о подключении той или иной услуги, за которую должны взиматься деньги. Теперь пользователю достаточно случайно перейти по ссылке, появившейся в рекламном сообщении, как ненужная услуга автоматически подключается. Когда человек узнает о данной махинации, компания предоставляет ему подтверждение, что переход по рекламной ссылке означает добровольное согласие на подключение операторской услуги.

Недавно афера от компании Билайн дала сбой, потому что сообразительный абонент смог вычислить «подставу». Свою историю он рассказал на сервисе Pikabu. Молодой человек сообщил, что открыл Google–поиск для нахождения сайта с фильмами. Для этого он перешел на несколько сайтов, появившихся в числе первых. Через некоторое время мужчине на мобильный номер пришло сообщение от Билайн. Компания сообщила о подключение канала «Настроение 2» и за эту услуги требовалось платить по 20 рублей ежедневно. В тот же день данная сумма была снята.

Россиянин сразу позвонил на горячий номер Билайн и рассказал о случившейся ситуации. Он подумал, что, возможно, случайно кликнул на рекламный баннер и подключил ненужную услугу. Слова оператора еще больше удивили, ведь он сказал, что услугу подключить таким способом нельзя. Единственный вариант – отправить СМС на определенный номер.

Представители стали настойчиво убеждать, что мужчина подключил услугу посредством СМС-подтверждения. Пострадавший даже сделал снимок экрана с тем номером, на который якобы он отправил подтверждение. Как и предполагалось, никаких СМС-сообщений на этот номер отправлено не было. Кроме того, человек несколько лет назад обезопасил свой телефон и специально отключил возможность отправлять что-либо на подобные номера. Мошенничество российского оператора сразу вызвало бурю возмущений в Сети. Рост недовольства и недоверия к телекоммуникационным компаниям продолжает стремительно расти.



