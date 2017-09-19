«Большая тройка» отменяет плату за входящие звонки в поездках по стране

Совсем скоро абоненты крупнейших сотовых операторов смогут наконец-то забыть о том, что такое внутресетевой роуминг. «Билайн», «Мегафон» и «МТС» заявили об изменении тарификации звонков во время путешествий по России.

Судя по информации компаний, отмена роуминга внутри сетей будет происходить в несколько этапов. Например, в «Билайне» рассказали, что для абонентов плата за входящие вызовы при поездках вне домашнего региона исчезнет уже с 20 августа. При этом ни тарифный план, ни система расчетов за услуги связи значения не имеют. Также в компании подчеркнули, что с апреля этого года ее клиенты отправляют смс, пользуются мобильным интернетом и звонят «как дома», находясь в других регионах страны.

В «Мегафоне» обещают для большинства абонентов обнулить внутресетевой роуминг через две недели, 20 августа. А полностью закончить эту работу компания рассчитывает к середине сентября.

Туманней всех выглядят обещания МТС. Там заявили, что необходимые подготовительные работы уже проведены, и плату за входящие звонки в поездках отменят «в ближайшее время».

Что касается последнего из представителей «большой четверки», «Т2 РТК Холдинг», то компания собирается закончить все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга в оговоренный с ФАС срок – до конца августа этого года.

Напомним, летом прошлого года ФАС потребовала от операторов «большой четверки» отменить внутрисетевой роуминг, ссылаясь на требования закона «О защите конкуренции». Изначально сотовые операторы отказались выполнить это предписание, заявив, что отмена роуминга вызовет значительный рост тарифов на мобильную связь. В конце 2017 года Tele2 все же внесла предложения, которые устроили антимонопольную службу. Поэтому оператору установили срок его исполнения до 31 августа этого года. В отношении трех других операторов возбудили антимонопольные дела. Сроки их рассмотрения продлевались, сейчас дедлайн установлен на 28 декабря этого года.