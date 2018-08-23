С 1 июня в России отменяется национальный роуминг

Соответствующее постановление подписано Премьер-министром России Дмитриев Медведевым.

Постановление закрепляет отмену национального роуминга, ранее принятую на законодательном уровне, и является окончательным решением по этому вопросу.

Дмитрий Медведев констатировал тот факт, что операторы сотовой связи уже практически перешли на новые стандарты работы.

Помимо отмены национального роуминга, законодательно закрепляется отмена платы за входящие звонки на всей территории России.

Отмена национального роуминга предусмотрена Законом «О связи», принятом Государственной Думой России в конце 2018 года. Согласно документа, операторы сотовой связи обязаны предоставлять свои услуги абонентам по единым тарифам, независимо от их нахождения. По мнению авторов, после вступления Закона в силу, граждане России смогут экономить на услугах связи до 35 млрд рублей в год. Разработка законопроекта началась после решения Федеральной антимонопольной службы, признавшей национальный роуминг прямым нарушением антимонопольного законодательства.

Участники рынка услуг сотовой связи, должны до указанной даты решить вопрос с подключением к сетям конкурентов, так, что бы пользователи услуг не ощущали разницу.