«Большая четверка» хочет оставить за собой право «тормозить» интернет

Союз LTE, в который входят операторы «Большой четверки», предупредил правительство, что принцип сетевой нейтральности затормозит развитие связи стандарта 5G в России.

Принцип сетевой нейтральности предполагает, что операторы должны предоставлять пользователям трафик к любым ресурсам без каких-либо ограничений и замедлений. Де-юре он провозглашен, однако де-факто не соблюдается. Это дает операторам поле для маневров и возможность дополнительно заработать - скажем, на «продвижении» отдельных сервисов в обмен на часть рекламных доходов. Однако сейчас речь идет о том, что сетевая нейтральность может быть закреплена законодательно. С такой инициативой выступил совет по развитию цифровой экономики при Совфеде.

В письме, направленном операторами в правительство, его авторы утверждают, что такое новшество будет противоречить логике и развитию новых технологий в России, в частности, связи 5G. Ведь, кроме прочего, она предполагает, что некоторые направления должны быть приоритетными – например, телемедицина или управление беспилотными перевозками.

LTE предостерегает от необдуманных решений, которые могут затормозить развитие цифровой экономики в целом.

Ранее СМИ сообщали также, что операторы, входящие в LTE, участвуют в работе над законопроектом, который предполагает взимать плату с иностранных интернет-компаний за хранение их контента. В случае отказа от оплаты операторы смогут ограничивать доступ к ресурсам этих компаний для российских абонентов.