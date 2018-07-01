В Telegram теперь можно скачать все свои данные

Популярный кроссплатформенный мессенджер Telegram, возглавляемый Павлом Дуровым, дал своим пользователям возможность сохранить все свои данные, в том числе переписку и вложенные медиафайлы.

Данная функция появилась после очередного обновления Telegram Desktop и доступна лишь для компьютерной версии мессенджера. Пользователю необходимо только зайти в настройки и выбрать способ сохранения информации, HTML, доступный для легкого прочтения человеком, либо же в виде текста JSON, после чего все данные аккаунта будут экспортированы из программы на компьютер или ноутбук.

В целях безопасности Telegram требует повторить запрос через сутки, и лишь потом выгружает данные пользователя.

Предположительно, новая функция появилась по требованию Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation) Европейского союза.

Данный регламент GDPR заменил предшествовавшую ему директиву от 1995 года. Он был принят 27 апреля 2016 года, а в силу вступил в мае текущего года.