Роскомнадзор опроверг разблокировку Telegram

В ведомстве заявили, что снятие запрета на использование мессенджера возможно только после выполнения судебного решения в отношении Telegram.

Напомним, в начале апреля Таганский суд в Москве вынес решение о блокировке Telegram на территории России. Иск подавался Роскомнадзором на основании нарушений компанией Павла Дурова требований, которые законодательства предъявляют к организаторам распространения информации. В частности, речь шла об отказе мессенджера передать ключи дешифрования для пользовательских сообщений.

Однако сегодня пользователи Сети сообщили о том, что на несколько часов доступ к ресурсам мессенджера возобновился. Правда, потом снова пропал.

В Роскомнадзоре заявили, что «продолжают принимать меры» по блокировке ресурса согласно судебному решению. Изменение этой ситуации возможно только после выполнения постановления суда о передаче оговоренных законом данных в спецслужбы.

Ранее сегодня стало известно о том, что Telegram изменил свою политику конфиденциальности. Теперь мессенджер будет предоставлять компетентным органам данные об IP-адресе и телефоне пользователей, которые подозреваются в связи с террористами. Но только в том случае, если получит соответствующий судебный приказ. Кроме того, компания планирует раз в полгода отчитываться обо всех таких запросах. Также сообщается, что Telegram по-прежнему не будет передавать ключи дешифровки и раскрывать переписку своих пользователей.