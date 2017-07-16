Telegram обратился в ЕСПЧ с новым иском в связи со своей блокировкой

Адвокат Павел Чиков сегодня сообщил о том, что в связи с блокировкой мессенджера Telegram обратился с новым иском в Европейский суд по правам человека.

В этот раз, по словам адвоката, компания Павла Дурова сделала акцент на том, что в результате действий по блокировке мессенджера пользователи могут остаться без уникального источника информации, а также возможности свободно общаться. Телеграм – каналы в иске названы «одними из немногих независимых источников информации и обмена мнениями» по вопросам общественной и политической жизни в стране.

Кроме того, истец утверждает, что официальные органы даже не пытались достигнуть баланса между необходимостью выполнения требований общественной безопасностью, частными правами граждан и правом компании на распространение информации.

Помимо обращения в ЕСПЧ, рассказал юрист, Telegram собирается обжаловать решение о блокировке в кассационном порядке в Мосгорсуде.

Напомним, ранее Telegram пожаловался в суд в Страсбурге на решение российского суда, которым на компанию был наложен штраф в 800 тысяч рублей. Причиной штрафа стал отказ разработчиков предоставить ФСБ ключи для дешифровки информации.

Кроме того, ранее другой адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев заявлял, что компания будет добиваться отмены блокировки мессенджера как в российских, так и в европейских судах.